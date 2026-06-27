В Калининском районе открыли терапевтическое отделение после ремонта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отделение терапии в больнице Калининского района привели в порядок. В здании заменили сети, сделали внутреннюю отделку и перепланировку помещений, что сделало пребывание пациентов и медиков более комфортным.

"В обновленном отделении медицинскую помощь будут получать более 40 тысяч жителей муниципалитета", - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ремонт стал возможен благодаря государственной программе "Развитие здравоохранения". Планируется, что до конца 2026 года аналогичные работы проведут еще в 15 отделениях в разных районах Кубани.