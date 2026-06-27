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НовостиЧто происходит27 июня 2026 14:35

В Новороссийске задержан напавший на супругов мужчина

Житель Новороссийска избил мужчину и украл телефон у его жены
Оксана КАДОЧНИКОВА
Полиция разбирается в конфликте.

Полиция разбирается в конфликте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее судимый житель Новороссийска избил мужчину и отобрал телефон у его жены. Инцидент произошел в ночь на 22 июня в городе-герое.

На место происшествия выезжали полицейские. Они установили личность агрессора и вернули гаджет 22-летней девушке. Пострадавшего от побоев доставили в больницу.

"Установлены и опрошены все участники инцидента. Проводится проверка", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также проверяется информация о том, что участники конфликта находились в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей.