В Новороссийске задержан напавший на супругов мужчина

Полиция разбирается в конфликте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее судимый житель Новороссийска избил мужчину и отобрал телефон у его жены. Инцидент произошел в ночь на 22 июня в городе-герое.

На место происшествия выезжали полицейские. Они установили личность агрессора и вернули гаджет 22-летней девушке. Пострадавшего от побоев доставили в больницу.

"Установлены и опрошены все участники инцидента. Проводится проверка", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Также проверяется информация о том, что участники конфликта находились в нетрезвом состоянии за рулем автомобилей.