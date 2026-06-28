На Кубани 28 июня ожидаются грозы, шквалистый ветер и жара до +30 °С

В выходной день жителей Кубани ожидает контрастная погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре в воскресенье прогнозируют переменную облачность, осадков практически не ожидается. По данным метеорологов, ночью в столице Кубани температура составит +13…15 °С, а днем прогреется до +26…28 °С. В дневное и вечернее время возможны порывы ветра до 12–14 м/с.

В целом по региону погода будет неоднородной: местами пройдут кратковременные дожди с грозами, а в отдельных районах возможны ливни с градом. Ночью в среднем по краю воздух прогреется до +12…17 °С, при этом в юго-восточных предгорных районах будет прохладнее (+7…12 °С), а на Азовском побережье — теплее (+17…22 °С).

Днем столбики термометров поднимутся до +25…30 °С, за исключением предгорий, где ожидается +21…26 °С. На Черноморском побережье днем и вечером возможны кратковременные дожди с грозой и ветром до 14 м/с. Ночью здесь будет +15…20 °С, днем — +25…30 °С. В горных районах погода заметно суше и холоднее: ночью +5…10 °С, днем +11…16 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.