В небе над Краснодарским крае перехватили и уничтожили вражеские дроны

Минобороны заявило о сотнях уничтоженных за ночь беспилотников над РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны России, в течение ночи — с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Славянском районе Кубани в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще один человек пострадал при атаке беспилотников в станице Трудобеликовской. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным местных властей, в станице также повреждены несколько частных домовладений.