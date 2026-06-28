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НовостиПроисшествия28 июня 2026 5:51

В небе над Краснодарским крае перехватили и уничтожили вражеские дроны

Минобороны РФ сообщило о перехвате 213 украинских беспилотников за одну ночь
Евгения ХАЛИКОВА
Минобороны заявило о сотнях уничтоженных за ночь беспилотников над РФ

Минобороны заявило о сотнях уничтоженных за ночь беспилотников над РФ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным Министерства обороны России, в течение ночи — с 20:00 субботы до 07:00 воскресенья — дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ведомстве уточнили, что атаки дронов были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Славянском районе Кубани в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще один человек пострадал при атаке беспилотников в станице Трудобеликовской. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное. По данным местных властей, в станице также повреждены несколько частных домовладений.