Молодёжь Краснодарского края приглашают на юбилейный форум «Регион 93»

Пять смен проведут в молодежном лагере в 2006 году. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Молодые жители Краснодарского края в возрасте от 14 до 35 лет могут принять участие в 20-м юбилейном форуме «Регион 93». Масштабное мероприятие стартует 20 июля и продлится целый месяц. В рамках форума пройдут пять тематических смен, которые развернутся в Северском районе.

Программа форума объединяет образовательные лекции, практические тренинги и мастер-классы, а также насыщенные творческие и спортивные блоки.

Первый форум «Регион 93» прошёл в 2006 году. Директор форума стал путешественник Константин Мержоев. Мероприятие проводилось в две смены, в каждой из которых участвовало около 500 человек.

Со временем «Регион-93» перерос статус локальной встречи, став одним из крупнейших молодежных проектов края. Его нередко сравнивают с федеральным форумом «Селигер», однако у кубанской площадки есть своя уникальная особенность: здесь основной акцент сделан на изучении региональной политики и глубоком погружении в традиции края.