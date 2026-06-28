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Администрация Темрюкского района сообщила о текущей ситуации с наличием топлива на АЗС. По состоянию на 09:00 28 июля 2026 года в районе работают 27 автозаправочных станций. На некоторых из них по решению собственников введены ограничения — топливо отпускается только в баки автомобилей.

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По данным властей, АИ-100 представлен на 11 АЗС, АИ-95 — на 16 станциях, АИ-92 — на 13, дизельное топливо — на 15. При этом 10 АЗС временно не осуществляют отпуск топлива. Жителей просят не создавать искусственного ажиотажа и не закупать горючее впрок. Об изменениях ситуации будет сообщено дополнительно.