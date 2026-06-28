Прокуратура контролирует права граждан после атаки БПЛА на Кубани

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Краснодарском крае прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Славянском и Красноармейском районах.
Ведомство координирует работу всех служб для оперативного оказания помощи пострадавшим. Ситуацию на местах отслеживают прокурор Славянского межрайонного округа Игнат Ус и прокурор Красноармейского района Олег Сушков.
Напомним, в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на станицу Трудобеликовскую Красноармейского района.