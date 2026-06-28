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НовостиПроисшествия28 июня 2026 8:36

Прокуратура контролирует права граждан после атаки БПЛА на Кубани

На местах атаки БПЛА работают прокуроры Славянского и Красноармейского районов
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани проверяют соблюдение прав пострадавших от ударов дронов

На Кубани проверяют соблюдение прав пострадавших от ударов дронов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае прокуратура взяла под контроль соблюдение прав граждан после атаки БПЛА в Славянском и Красноармейском районах.

Ведомство координирует работу всех служб для оперативного оказания помощи пострадавшим. Ситуацию на местах отслеживают прокурор Славянского межрайонного округа Игнат Ус и прокурор Красноармейского района Олег Сушков.

Напомним, в Краснодарском крае в результате ночной атаки беспилотников погиб один человек. Еще один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на станицу Трудобеликовскую Красноармейского района.