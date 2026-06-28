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НовостиПроисшествия28 июня 2026 8:52

Пропавшая в станице Ленинградской пятилетняя девочка найдена живой

Сотрудники Госавтоинспекции помогли найти потерявшуюся дошкольницу на Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Девочка из станицы Ленинградской нашлась невредимой

Девочка из станицы Ленинградской нашлась невредимой

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В станице Ленинградской госавтоинспекторы нашли пропавшую пятилетнюю девочку.

«В субботу 27 июня, около 14:30, в районный отдел полиции поступило заявление от родителей: из виду пропал ребенок 2019 года рождения. Сотрудники полиции незамедлительно начали поиски», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Спустя несколько часов, примерно в 18:30, патрульные заметили на маршруте девочку, подходящую под описание из ориентировки. Ребенка доставили в отдел полиции, а затем — в Ленинградскую центральную районную больницу для осмотра.

По данным ведомства, девочка не пострадала, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.