В Свирском ущелье можно увидеть водопады, которые не пересыхают круглый год. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи обновили инфраструктуру Свирского ущелья. Одну из самых популярных локаций региона сделали комфортнее для путешественников. В рамках подготовки к высокому сезону на объекте провели комплекс работ: заменили деревянные настилы, укрепили пешеходные тропы и отремонтировали мосты.

«Свирское ущелье — одно из самых востребованных мест, ежегодно принимающее более 70 тысяч гостей. Его привлекает не только красота природы, но и удобство: вход в комплекс находится прямо в центре Лазаревского. Маршрут протяженностью 6,7 км проходит вдоль реки Свирка; он подходит как для взрослых, так и для детей и доступен для прогулок круглый год», — отметил Евгений Отрохов, директор департамента курортов и туризма администрации Сочи.

Теперь прогулка по маршруту стала еще комфортнее: вдоль троп установлены информационные стенды о природе и культурном наследии, навигационные знаки, предупреждающие указатели и обустроены зоны отдыха.