Выпускница гимназии № 25 Краснодара набрала 300 баллов на ЕГЭ

Ольга Слюсаренко — первая трёхсотбалльница года в Краснодаре. Фото: krd.ru

В Краснодаре подвели итоги ЕГЭ по биологии, географии и информатике. Об этом сообщил мэр города Евгений Наумов. Первой в этом году трехсотбалльницей стала Ольга Слюсаренко, выпускница гимназии № 25. Она продемонстрировала блестящий результат, получив по 100 баллов сразу по трем дисциплинам: химии, биологии и русскому языку.

Статистика по остальным предметам выглядит следующим образом: по биологии результат выше 80 баллов показали 252 выпускника (из них трое получили максимум), по географии — 14 школьников, а по информатике — 365 человек, при этом восемь из них набрали сто баллов.

«Поздравляю ребят, их педагогов и родителей с успешным завершением учебы», — отметил Евгений Наумов.

Также в число отличников, набравших более 200 баллов, вошли учащиеся гимназии № 25 и лицея № 4. Арман Ичмелян получил по 100 баллов за физику и информатику, а Полина Кумпан — за математику и информатику.