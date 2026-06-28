Молодёжные активисты Сочи отмечены за вклад в развитие города

Сочинские активисты получили благодарности за социальные проекты. Фото: пресс-службы администрации Сочи

В Сочи чествовали молодежных активистов за вклад в развитие города. В конгресс-центре прошла торжественная церемония, приуроченная к Дню молодежи России. В мероприятии приняли участие заместитель главы города Елена Канюк, епископ Сочинский и Туапсинский Герман, депутаты, представители правоохранительных органов, духовенства, а также руководители благотворительных и патриотических организаций.

С приветственным словом от имени главы города Андрея Прошунина к присутствующим обратилась Елена Канюк.

"Наша молодежь — это гордость и настоящий двигатель Сочи. Энергия, инициативность и преданность ребят родному краю создают фундамент для динамичного развития города. Сегодня мы отметили неоценимый вклад волонтеров, общественных деятелей, юнармейцев и их наставников в реализацию молодежной политики муниципалитета. Ежегодно число гражданских инициатив растет, а позиция молодых сочинцев становится всё более осознанной. Мы продолжим создавать новые пространства для творчества, спорта и технического развития, поддерживая социально значимые проекты молодежи", – отметила заместитель главы.

В ходе церемонии директору Центра развития молодежи Виктории Елизовой был вручен почетный знак «За профессиональное мастерство». Около сорока человек получили благодарности главы города и благодарственные письма Городского Собрания. Также были отмечены заслуги молодых сочинцев в различных номинациях: «Духовный ориентир», «На страже порядка», «Лидер добрых дел» и «Навигатор возможностей». Знаки «Юнармейская доблесть» получили активисты движения, а в номинации «Легенда молодежной политики» наградили наставников и ветеранов, посвятивших себя воспитанию подрастающего поколения.