В Сочи вернулись 19 самолетов и еще два остаются на запасных аэродромах

Аэропорт Сочи восстанавливает график после ночных ограничений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорт Сочи вернулись 19 самолетов, ранее ушедших на запасные аэродромы. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, в ночь на 28 июня Росавиация ввела ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА. Ограничения были сняты в 05:49. За время их действия 21 воздушное судно было перенаправлено на запасные аэродромы. По состоянию на 13:40, 19 бортов уже вернулись в Сочи, еще два самолета остаются на запасных площадках по решению авиакомпаний.

Согласно данным онлайн-табло на 14:40, в аэропорту наблюдаются значительные задержки: 26 рейсов на вылет и 36 — на прилет. В пресс-службе Международного аэропорта Сочи пояснили, что прибывающие рейсы обслуживаются по факту приземления, а вылетающие — в порядке очереди, в зависимости от готовности экипажей и технического состояния судов.

Всего за текущие сутки аэрогавань планирует принять 122 рейса и отправить 116.