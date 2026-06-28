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НовостиОбщество28 июня 2026 13:58

На Кубани открылись четыре новых центра здоровья для взрослых

В рамках нацпроекта «Активная Жизнь» на Кубани открывают новые медучреждения
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани заботятся о пожилых жителях

На Кубани заботятся о пожилых жителях

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Приморско-Ахтарском, Тимашевском, Тихорецком районах и Горячем Ключе заработали новые медицинские учреждения. Таким образом, в регионе функционируют 23 центра здоровья: 16 предназначены для взрослых и 7 — для детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В этих центрах жители могут пройти комплексное обследование, которое поможет выявить факторы риска заболеваний на ранней стадии и вовремя начать терапию. Для посещения учреждения достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Программа обследования включает измерение роста, веса и индекса массы тела, контроль артериального и внутриглазного давления, а также проверку уровня холестерина и глюкозы в крови.

Параллельно с работой стационарных центров в регионе проходит еженедельная акция «Маршрут здоровья». Специалисты выезжают к местным жителям, чтобы провести профилактический осмотр и предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний. По данным пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края, с начала года было организовано более 60 выездов, в ходе которых обследовались около 3 тысяч человек.