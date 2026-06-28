Шесть жителей Славянского района получили ранения при атаке БПЛА

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Славянске-на-Кубани в результате атаки беспилотников погибли один человек и шестеро получили ранения. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Славянского района.

По данным оперативных служб, серьезных разрушений жилого фонда в городе на данный момент не зафиксировано. Однако в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода. Площадь возгорания превысила 20 тысяч квадратных метров. К ликвидации огня привлечены пожарные подразделения соседних муниципалитетов; также ожидается прибытие аэромобильных групп МЧС из Воронежа и Пензы.

Массированная атака дронов затронула и другие районы края. Так, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотников упали на территорию частного сектора, повредив несколько домов. Один человек получил травмы, ему уже оказана медицинская помощь.