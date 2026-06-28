Жительницу Волгоградской области оштрафуют за продажу суррогата в Новороссийске

Штраф до 50 тысяч рублей грозит за торговлю алкоголем без разрешения Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новороссийске полицейские задержали приезжую из Волгоградской области за торговлю алкогольным суррогатом. Как сообщили в пресс-службе местного УМВД, 58-летняя женщина продавала вино без соответствующих разрешительных документов. В ходе проверки у нее изъяли 16 литров незаконной продукции.

В отношении нарушительницы составлен административный протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкоголя физическими лицами). Материалы дела уже переданы в суд. Помимо конфискации товара, женщине грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, что в августе 2025 года в Адлере было зафиксировано массовое отравление суррогатом. По предварительным данным следствия, 12 человек погибли, а еще 15 пострадали после употребления чачи, содержащей смертельно опасный метанол.