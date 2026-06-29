Россия начнет импортировать топливо из Индии

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Россия планирует импортировать топливо из Индии для стабилизации внутреннего рынка, сообщил изданию «Абзац» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, закупки у индийских поставщиков дополнят текущие поставки из Белоруссии, что отражено в новых законодательных поправках.

Юшков пояснил, что импорт не вызовет роста цен для отечественных потребителей. Чтобы сдержать розничную стоимость на АЗС, государство компенсирует нефтяным компаниям разницу между регулируемыми тарифами РФ и более высокими ценами индийского рынка. Эксперт отметил, что мера потребует дополнительных расходов из федерального бюджета, но она является временной и продлится до сезонного снижения потребления бензина в октябре–ноябре.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак подтвердил, что импорт рассматривается как один из способов балансировки рынка. Также кабмин изучает возможность введения полного запрета на экспорт дизеля.