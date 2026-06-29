Над Кубанью, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА Фото из архива КП

Над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями сбили украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня над регионами России перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областями.

Беспилотники уничтожены над Тверской, Тульской областями, Московским регионом и Крымом.

В Краснодарском крае продолжает действовать беспилотная опасность. Аэропорт Краснодара вновь временно закрыт.