В центре Краснодара 13 улиц остались без света из-за аварии Фото из архива КП

В Центральном и Западном округах Краснодара 13 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло утром 29 июня.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключена ПС “РИП-210” и 11 трансформаторных подстанций», – сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Так, свет погас в домах по улицам Бакинской, Брянской, Гаврилова, пр. Дальнему. Временно обесточены улицы Дзержинского, Клубная, Красная, Лузана, Офицерская, Рашпилевская, Свободы, пр. Трамвайный и Шоссе Нефтяников.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи уточняется.