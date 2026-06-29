До +30 градусов и без дождей: Какую погоду обещают на Кубани 29 июня

На Кубани ожидается до +30 градусов днем 29 июня Фото из архива КП

Дожди на Кубани отступят 29 июня. В регионе обойдется без осадков, а столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

«Большая часть территории Кубани окажется под влиянием барического гребня – в регионе ожидается переменная облачность. Только на юге территории, в горных и прибрежных районах, ещё продут кратковременные дожди, местами прогремят грозы», – сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем 29 июня воздух прогреется до +28…+30 градусов. Во вторник 30 июня осадков вновь не ожидается. Температура воздуха днем составит +28…+30 градусов.