Турист в Сочи получил 15 суток за экстремистское приветствие Фото из архива КП

Турист в Сочи получил 15 суток за экстремистское приветствие. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Отдыхающим оказался 61-летний житель Ростовской области. Мужчина опубликовал в открытой группе соцсети текст с атрибутикой приветствия организации, которая запрещена в РФ.

Суд признал приезжего виновным. Туристу назначили административный арест на 15 суток.

«Публичная демонстрация экстремистской символики – нарушение закона. Будьте внимательны к тому, что публикуете в интернете», – призвали в полиции Кубани.