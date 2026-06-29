В Сочи 46 заправок работают в штатном режиме Фото из архива КП

В Сочи 46 из 58 заправок работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

На 46 АЗС есть бензин – АИ-100, АИ-95, АИ-92 и дизельное топливо. 29 июня топливо не отпускают восемь заправок «Газпромнефть» и «НТК».

«Это связано с тем, что сначала топливо поставляется на автозаправочные станции сети “Газпром”, после чего осуществляется его отгрузка партнерам в порядке очереди», – объяснили в мэрии Сочи.

Речь идет о заправках по улицам Урожайной, (ближайшая АЗС «Лукойл» также на Урожайной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» на улице Батумское шоссе), Декабристов (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Магнитогорской), Калараша (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Победы). Топливо не отпускают заправки в микрорайоне Нижняя Хобза (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Магнитогорской), по улицам Виноградной (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Виноградной), Сухумское шоссе (ближайшая АЗС «Роснефть» на улице Володарского) и Кирпичной (ближайшая АЗС «Лукойл» на улице Ленина).

Четыре заправки «Роснефть» и «Лукойл» в разное время закрыли на плановый ремонт и ребрендинг. Это станции в поселке Якорная Щель (ближайшая АЗС «Роснефть» на ул. Магнитогорской), по улицам Виноградной (ближайшая АЗС «Лукойл» также на улице Виноградной), Батумское шоссе (ближайшая АЗС «Лукойл» также на улице Батумское шоссе) и улице Авиационной (ближайшая АЗС «Роснефть» также на улице Авиационной).

Из-за повышенного спроса на бензин и искусственного ажиотажа в Сочи действуют ограничения. Так, в сети заправок «Роснефть» отпускают до 30 литров бензина и 30 литров дизеля, в сети АЗС «Лукойл» – 20 литров бензина и 60 дизеля, в сетях АЗС «Газпромнефть» и «Газпром» – до 30 литров бензина и 60 литров дизеля. Отпуск топлива в тару на всех заправках ограничен.

«Все необходимые запасы в городе имеются. Просим автовладельцев отнестись с пониманием, не поддаваться искусственно созданному ажиотажу и не скупать топливо сверх необходимой нормы потребления», – призвали в мэрии Сочи.