В Краснодаре и крае выросло количество заказов такси на фоне ситуации с топливом

Количество заказов такси выросло

В Краснодаре и в Краснодарском крае в последние дни заметно выросло число заказов такси. Связано это в том числе с ситуацией на топливном рынке. Об этом «КП»-Кубань» рассказал краснодарский таксист Александр Ланов.

- Наиболее заметный скачок спроса пришелся на выходные. Большинство автомобилей такси работают на газовом оборудовании, поэтому проблем с выходом на линию у водителей нет. Сама ситуация с бензином, отметил собеседник издания, на возможность таксистов работать практически не повлияла, - пояснил Александр.

Дополнительный спрос, как считает водитель, мог сформироваться еще и за счет праздничных событий: в крае одновременно прошли мероприятия в честь Дня молодежи, а также выпускные у одиннадцатиклассников. На этом фоне нагрузка на службу такси заметно увеличилась — особенно в межгороде.

Так, пассажиры из Кропоткина рассказали, что свободную машину для поездки в Краснодар ждали с вечера. Доехать им удалось только под утро — около четырех часов.

При этом, по словам таксиста, на стоимости поездок рост числа заказов пока не отразился. Цены формирует агрегатор — и зависят они не столько от числа заявок, сколько от количества машин на линии.

- Чем больше таксистов работает в городе, тем дешевле выходит поездка. Чем меньше — тем дороже, - пояснил водитель.

На стоимость также влияет дорожная обстановка: пробки и заторы могут увеличить цену.

В целом, как отметил таксист, ситуация с топливом непосредственно на цене поездки для пассажиров пока никак не сказалась. Главные факторы остаются прежними — спрос, предложение на линии и загруженность дорог.