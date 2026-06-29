В Геленджике работают девять заправок Фото из архива КП

В Геленджике работают девять заправок 29 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Топливо отпускают исключительно в топливные баки в объеме 20/30/50 литров на автомобиль.

На шести заправках в наличии АИ-100, на трех станциях – АИ-95. На четырех АЗС есть АИ-92, на шести заправках – дизельное топливо.

«Две станции отпускают только дизельное топливо. На трех станциях отпуск временно не ведется», – сообщили в мэрии Геленджика.

В администрации курорта назвали ближайшие альтернативные заправки. Это

– «Лукойл», кольцо – 20 л на авто;

– «Газпромнефть», М-4 «Дон» (объездная) – 30 л на авто;

– «Газпромнефть», улица Ходенко – 30 л на авто;

– «Газпромнефть», Сухумское шоссе – 30 л на авто;

– «Уфимнефть» – 50 л на авто;

– «Лукойл», село Архипо-Осиповка – 20 л на авто.

Водителей призывают не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж.