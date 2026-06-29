На Кубани выбрали 85 проектов инициативного бюджетирования в 2026 году

На Кубани за семь лет реализовали около 900 проектов жителей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В крае седьмой год проводят конкурс «Инициативное бюджетирование». Жители вместе с администрациями поселений выбирают территории для благоустройства и представляют проекты.

В 2026 году в конкурсе инициативного бюджетирования победили 85 проектов. Большинство посвящено скверам, паркам и аллеям героев. Кроме того, предложено привести в порядок детские и спортивные площадки, пространства для молодежи, мосты.

«На их реализацию в текущем году выделили полмиллиарда рублей. Всего за время проведения конкурса мы воплотили в жизнь идеи жителей на сумму свыше 3,3 млрд рублей», – сказал Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край в 2026 году стал лидером среди регионов России по количеству поданных заявок на X Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования.