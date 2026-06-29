Бензин в Славянском районе отпускают семь заправок Фото из архива КП

Бензин в Славянском районе Кубани отпускают семь заправок. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский.

На заправках ввели ограничения – до 20 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Отпуск топлива в тару запрещен. На четырех АЗС можно заправиться только по топливным картам.

На двух заправках в наличии АИ-100, на трех – АИ-95, на пяти – АИ-92. Дизельное топливо есть на семи АЗС.

Ближайшие заправки находятся в Славянске-на-Кубани на улицах Красной (АИ-92 и дизельное топливо), Пролетарской (все виды топлива) и на трассе А-289 в обход Славянска-на Кубани (АИ-95, АИ-100, дизельное топливо)

«Просьба не закупать топливо впрок и не создавать искусственный ажиотаж», – призвал глава Славянского района.