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НовостиПроисшествия29 июня 2026 8:26

На Кубани закрыли незаконный молельный дом

Незаконный молельный дом работал в Новопокровском районе
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани закрыли незаконный молельный дом Фото из архива КП

На Кубани закрыли незаконный молельный дом Фото из архива КП

На Кубани закрыли незаконный молельный дом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Молельный дом находился в станице Новопокровской. 45-летний житель города Армавира незаконно осуществлял миссионерскую деятельность. Организатор распространял свое вероисповедание среди других лиц.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».