На Кубани закрыли незаконный молельный дом Фото из архива КП

На Кубани закрыли незаконный молельный дом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Молельный дом находился в станице Новопокровской. 45-летний житель города Армавира незаконно осуществлял миссионерскую деятельность. Организатор распространял свое вероисповедание среди других лиц.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».