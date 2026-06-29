Курсанты Ушаковки покоряют моря еще на суше

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

На днях в Государственном морском университете имени адмирала Федора Федоровича Ушакова состоялась презентация нового, уникального для отрасли по масштабу и оснащению тренажерного комплекса. Он пополнил уже действующий, весьма внушительный парк учебного оборудования вуза.

Единое программное обеспечение позволило успешно соединить последнее приобретение с уже имевшимися тренажерами, что значительно повысило современные возможности парка. Теперь здесь можно решать еще большее количество сложных учебных задач в реальном времени, при этом удобно распределяя нагрузку. В составе комплекса - 14 навигационных мостиков, расположенных на площади свыше 300 кв. м. Одновременно на тренажере могут работать 28 курсантов.

Новое оборудование дает все необходимые условия не только для индивидуальной отработки конкретных навыков и умений. Здесь можно проводить групповые занятия, единовременно «выпуская» курсантов в общее навигационное пространство. Так, в одном районе плавания, ребята не только выполняют задачи управления собственным судном по заданному сценарию, но и взаимодействуют с судами других команд в реальном времени.

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Библиотека тренажера насчитывает более 200 районов плавания и моделей собственных судов. Вариативность дает возможность отработки множества учебных сценариев: от маневров в стесненных акваториях морских портов до плавания в открытом море.

Тренажерный комплекс последнего поколения можно назвать концентрацией передовых решений, собранных в одной аудитории. Каждый из 14 мостиков оборудован системой визуализации из пяти LCD-панелей в портретной ориентации, формирующих широкоугольную панораму обстановки, навигационной консолью с четырьмя мониторами, штурвалом, машинным телеграфом и специализированной клавиатурой управления. На мониторы выводятся данные имитаторов САРП/РЛС и ЭКНИС, реализованы реальные органы управления судном и средства внутрисудовой связи. Каждый мостик оснащен индивидуальной системой видеонаблюдения для последующего разбора занятий.

В качестве гостей на презентации комплекса в Ушаковке побывали первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Алексей Хайдуков и генеральный директор ПАО «Новошип» Олег Степанов. Они высоко оценили новое приобретение и пожелали вузу и его курсантам дальнейших успехов в освоении современных технологий.