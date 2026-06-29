Часть сочинских авиарейсов переносится в Сухум с 5 июля

Часть сочинских авиарейсов переносится в Сухум Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания Nordwind Airlines проводит оптимизацию своей летней полетной программы, перераспределяя маршруты между Сочи и Сухумом. В результате этих изменений часть рейсов на курорт Краснодарского края будет отменена, а география полетов в столицу Абхазии – расширена, сообщает пресс-служба компании.

Авиаперевозчик прекращает полеты в Сочи из пяти российских городов:

- из Самары – с 5 июля;

- из Челябинска – с 6 июля;

- из Ульяновска – с 7 июля;

- из Чебоксар – с 9 июля;

- из Красноярска – с 16 июля.

Взамен компания запускает регулярные рейсы в Сухум из ряда крупных городов России:

- из Самары и Уфы – с 16 июля;

- из Челябинска и Санкт-Петербурга – с 17 июля;

- из Екатеринбурга и Казани – с 19 июля;

- из Омска – с 22 июля.

Пассажирам, чьи рейсы в Сочи отменили, авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат денежных средств либо воспользоваться альтернативными вариантами перелета на ближайшие к датам вылета рейсы. Подробную информацию можно уточнить у представителей перевозчика.