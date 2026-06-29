Искусственный интеллект научили создавать объявления по фотографии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Искусственный интеллект непрерывно развивается, выходя за рамки рутины и осваивая новые полезные функции в бизнесе, рекламе и других сферах. Этот прогресс превращает нейросети в эффективный инструмент для решения самых разных задач. Так, в России впервые запущен первый на рынке классифайдов сценарий, в котором ИИ помогает создать объявление о продаже одежды по фотографии. Об этом сообщила технологическая платформа Авито.

Отмечается, что собственная мультимодальная модель A-Vision будет определять характеристики одежды и формировать название и описание товара лишь по фотографии.

По сообщениям представителей платформы, во время раннего тестирования новых возможностей пользователи опубликовали через новый сценарий более 100 тыс. объявлений. И примерно в половине случаев ни одного параметра, предложенного ИИ, они не поменяли. Также новый механизм дает рекомендации по цене на основе анализа актуальных цен на аналогичные предложения.

- Раньше ИИ подключался на отдельном этапе и составлял описание по уже заполненным данным. Теперь модель работает непосредственно с изображением и сама формирует основные параметры объявления. Наша задача — сделать так, чтобы для начала пользователю было достаточно фотографии. Мы ожидаем, что к 2030 году таким способом будет публиковаться больше половины объявлений по продаже одежды и обуви», — рассказал директор бизнес-направления Lifestyle компании «Авито» Алексей Гевлич.

Напомним, что ранее искусственный интеллект на платформе помогал составить только текстовое описание на основе информации, которую пользователь самостоятельно указывал при создании объявления — это было реализовано в функционале автоописания. В новом же сценарии отправной точкой становится фотография.