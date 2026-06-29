Международный фестиваль хореографического искусства стартовал в лагере «Звёздный» ВДЦ «Орлёнок»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Ребята приехали из Пермского края, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской, Орловской и Ростовской областей. Все они являются победителями и призёрами региональных, межрегиональных и международных хореографических конкурсов и фестивалей, а также членами хореографических коллективов образовательных организаций РФ.

«Повышение уровня исполнительского мастерства – очевидная цель любого фестиваля. Однако в „Орлёнке“ мы ставим задачу глубже: фестиваль в „Мире танца“ служит своеобразным мостом между детьми и большим искусством. Участники проекта демонстрируют сверстникам образцы высокой хореографии, и это мощнейший педагогический инструмент. Когда ребенок видит гармонию движения, музыки и эмоций на сцене, у него формируется внутренний критерий красоты. Это и есть воспитание вкуса – через живое соприкосновение с талантом», – отметил директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус.

Организаторами фестиваля выступают «Детский Центр в Мире Танца» в партнёрстве с Академией танца Сергея Филина.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Мы проводим фестиваль четырнадцатый год, так что в следующем году он станет юбилейным. Программа «В мире танца» объединяет несколько танцевальных направлений: классическое, народное, современное. И каждый раз мы стараемся предлагать новые формы проведения занятий, новые подходы в организации мероприятий. Так, в этом году мастер-классы по народным и классическим танцам организованы не только для участников фестиваля, но и для всех желающих. Ищем таланты!», – рассказал генеральный директор ООО «Детский центр в мире танца» Владимир Есев.

Участникам предстоит познакомиться с историей и значением российского балета, освоить профессиональные навыки на мастер-классах, подготовиться к конкурсным просмотрам и концертной программе. Помимо ребят из российских регионов на фестиваль приехали гости из зарубежных стран.

«Событием этого сезона стало участие в программе фестиваля танцоров из Японии, Монголии и Бразилии. Таким образом мы поддерживаем статус международного фестиваля. Отобрали детей, которые показывают не только красивую хореографию, но и свои, национальные танцы. Они очень любят классический балет, русскую культуру и обожают нашу историю, историю нашей хореографии. Девочки прошли обучение в России, и теперь будут радовать зрителей на сцене „Орленка“», – подчеркнул президент фестиваля, народный артист России Сергей Филин.

Ключевыми событиями программы станут церемония открытия, конкурс, ежедневные мастерские занятия по классическому, современному и народному танцам, творческие встречи с артистами балета, проект «Танец и дружба меняют мир», занятия «Школы 19 ценностей» и хореографический спектакль.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Творческий коллектив «Галатея» из Ростова-на-Дону в этом году вновь стал участником фестивальной смены во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Для ребят это уже второе участие в фестивале. Вместе с ним приехали и представители филиала коллектива из Орла, которые также не впервые выступают на площадке Центра.

«Я занимаюсь танцами с трёх лет, а в «Галатею» пришла в шесть. У нас очень много направлений: эстрадный, современный, акробатический и балетный танцы. На этот раз мы привезли несколько номеров, в том числе четыре сольных выступления, хип-хоп "Будь первым" и современный танец "Берёзы". Мне хочется лучше узнать "Орлёнок", почувствовать жизни лагеря и получить как можно больше ярких впечатлений. А ещё здесь очень вкусно кормят!», – поделилась участница творческого коллектива Виктория Петрова.

«Галатея» существует уже 21 год. За это время коллектив подготовил множество юных артистов, регулярно участвующих во всероссийских конкурсах и фестивалях.

«Наш коллектив постоянно участвует в фестивале "В мире танца" с 2010 года. Для нас большая честь вновь оказаться в "Орлёнке" среди сильнейших хореографических коллективов страны. Уверена, что для детей эта смена станет не только возможностью показать своё мастерство, но и получить новый опыт, познакомиться с другими танцорами и вдохновиться творческой атмосферой», – рассказала педагог по современным танцам Надежда Шкуро.

Академия танца «Елизавета» из Челябинска впервые приехала в «Орлёнок» именно этим составом. В прошлом году участниками фестивальной смены стали воспитанники старшей группы, а теперь возможность представить коллектив получили младшие танцоры.

«Нашему коллективу уже 16 лет. Мы исполняем современную хореографию и очень рады возможности показать свои номера на такой большой сцене. Конечно, во время смены основное внимание уделим тренировкам, но важно, чтобы дети успели и отдохнуть. Самое главное – приобрести новый опыт выступления на широкую аудиторию, почувствовать уверенность в своих силах, познакомиться с другими коллективами и вдохновиться их творчеством», – рассказала педагог-хореограф Людмила Журавлёва.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Для многих участников фестиваля поездка в «Орлёнок» становится первым большим творческим событием.

«Я впервые приехала в "Орлёнок". Танцами занимаюсь с шести лет. В репертуаре моего коллектива – современные танцы и эстрада, но я очень люблю именно современную хореографию. Сейчас мы готовимся к открытию фестиваля и стараемся как можно лучше подготовить номера. Конечно, хочется успеть принять участие в мастер-классах. Думаю, эта смена подарит много новых знакомств, впечатлений и поможет стать ещё сильнее», – поделилась участница коллектива «Елизавета» Мария Дворецкая.

По итогам программы каждый получит сертификат участника и памятные кубки. Наиболее талантливые танцоры получат рекомендательные письма для поступления в профильные учебные заведения от президента фестиваля.

Финалом Международного фестиваля хореографического искусства «В мире танца» станет гала-концерт, который состоится 4 июля.

Смена реализуется в рамках программы комплектования обучающимися по дополнительным общеразвивающим программам на 2026 год, утверждённой Министерством просвещения Российской Федерации.