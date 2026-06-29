Оздоровительный туризм в Сочи становится круглогодичным трендом

Сочи укрепляет свои позиции как всесезонный центр оздоровительного туризма Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сочи уверенно укрепляет свои позиции как всесезонный центр оздоровительного туризма. По словам мэра курорта Андрея Прошунина, спрос на медицинский и велнес-отдых постоянно растет, аудитория санаторно-курортного комплекса заметно молодеет, а объекты с лечебной инфраструктурой демонстрируют стабильно высокую загрузку.

В настоящее время в городе функционируют 160 санаториев, отелей с курортной лицензией и гостиниц, располагающих собственными СПА-центрами. Их штат насчитывает 3,5 тысячи врачей и высококвалифицированного медицинского персонала. Пациентам доступно почти 4 тысячи видов процедур – от проверенной временем бальнеологии до инновационного геномного секвенирования. Это позволяет разрабатывать персонализированные программы как для детей, так и для взрослых, направленные на лечение и реабилитацию при широком спектре заболеваний: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, костно-мышечной систем, а также восстановление после инфекций, ранений, ожогов и терапию хронических патологий.

«Главные природные богатства Сочи – уникальная по своему микробиологическому составу мацестинская сероводородная вода и местные минеральные источники», – отметил Прошунин.

По его словам, доступ к этим ресурсам активно расширяется: в июле планируется открытие 22-го по счету бювета в одном из санаторно-курортных комплексов, а также ведутся работы по созданию еще одного общедоступного бювета на Приморской набережной, который дополнит уже действующие в парке Ривьера и у Зимнего театра.

Тенденция к оздоровлению активно прослеживается и в отельном сегменте. Гостиницы расширяют свои СПА-зоны, обустраивают соляные комнаты и бассейны с термальной и морской водой. Это позволяет включать качественные оздоровительные программы даже в короткие визиты, а некоторые отели уже интегрируют такие опции в базовый тариф проживания, задавая новый ориентир для всей отрасли.

«Здоровье должно быть доступнее, и Сочи уверенно движется к этой цели», – сказал глава курорта.