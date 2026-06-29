Футболист Кокорин продает в Сочи два коттеджа с подземным ходом за 1 млрд рублей

Александр Кокорин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Известный российский нападающий Александр Кокорин выставил на продажу свою роскошную резиденцию в Сочи. Решение полностью избавиться от недвижимости на черноморском побережье игрок принял после того, как отклонил предложение ФК «Сочи» о возвращении в команду. По итогам прошедшего сезона Премьер-лиги клуб вылетел в Первую лигу.

Элитный жилой комплекс, который футболист приобрел еще в 2021 году, расположен в живописном месте Хостинского района на высоте 300 метров над уровнем моря. Он состоит из двух коттеджей в стиле хай-тек общей площадью 710 квадратных метров, расположенных на участке в 14,5 сотки. Главная архитектурная изюминка объекта – подземный переход, соединяющий оба здания между собой.

Строительство этого уникального проекта велось на протяжении пяти лет. Помимо жилых площадей, на территории резиденции оборудованы собственный спа-комплекс, открытый бассейн, пассажирский лифт, а также крытый паркинг, оснащенный профессиональной автомойкой и полноценным постом шиномонтажа.

За этот эксклюзивный объект недвижимости Кокорин планирует выручить почти 1 миллиард рублей. При этом, по информации телеграм-канала «Mash на спорте», члены семьи футболиста не одобряют это решение и пытаются отговорить его от продажи сочинского имущества.