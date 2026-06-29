Жители Краснодара могут бесплатно обследовать репродуктивную систему

Пройти чекап организма можно в поликлинике по месту жительства Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодара могут бесплатно пройти диспансеризацию, направленную на оценку репродуктивного здоровья. Обследование проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и полностью покрывается полисом обязательного медицинского страхования. Пройти чекап организма можно в поликлинике по месту проживания, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Цель программы – выявление патологий репродуктивной системы на самых ранних стадиях.

«Своевременное начало лечения способствует предотвращению развития серьезных осложнений, таких как хронические воспалительные процессы и новообразования, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия и вынашивания здорового ребенка», – отмечает начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Обследование рассчитано на мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет. Процедура включает в себя осмотр и консультацию узких специалистов (врача-уролога для мужчин и акушера-гинеколога для женщин), а также комплекс необходимых лабораторных и инструментальных анализов.

Врачи призывают краснодарцев не откладывать заботу о будущем и пройти обследование, чтобы исключить риски возникновения проблем со здоровьем.