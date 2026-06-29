В Сочи пообещали чаще вывозить мусор из-за роста объема отходов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи на фоне пика курортного сезона власти усиливают контроль за вывозом твердых коммунальных отходов. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, работа по санитарной очистке контейнерных площадок в ряде районов сейчас ведется фактически в ручном режиме, так как объемы мусора местами критически превышают нормативы.

«Эта тема остается для города одной из самых острых. Задействуем ресурсы на всех уровнях государственной власти. Выделяются средства, в том числе федеральные при поддержке Минприроды России», - рассказал Прошунин.

Глава города сообщил, что региональный оператор уже задействовал 68 мусоровозов и 35 большегрузов, а с июля обязался увеличить парк спецтехники еще на 40%. Кроме того, перед подрядчиком поставлена задача увеличить частоту вывоза отходов в густонаселенных и туристических зонах на 35–40%, а также ускорить работу на перегрузочной площадке на улице Водораздельной.

Параллельно городские службы и правоохранители ведут борьбу с нелегальным сбросом строительного мусора и порубочных остатков. С начала 2026 года уже пресечено 119 подобных нарушений, по каждому из которых назначены штрафы. По словам Андрея Прошунина, благодаря системному контролю количество фактов незаконного складирования отходов постепенно снижается. Тем не менее, по каждой площадке с затяжным перенакоплением мусора профильные службы продолжают составлять протоколы для рассмотрения административными комиссиями.