Поздний ужин и плохой сон: связь, о которой многие не задумываются

Жирная еда усиливает нагрузку на организм Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач общей практики Александр Горячев объяснил, как поздний ужин сказывается на работе организма. Специалист с полувековым стажем отметил, что время последнего приема пищи не менее важно, чем ее состав.

По словам доктора, к вечеру обменные процессы в организме постепенно замедляются, а пищеварительная система начинает настраиваться на отдых. Если человек плотно поужинает прямо перед сном, телу приходится тратить силы на переваривание еды вместо того, чтобы восстанавливаться во время сна.

Такая привычка может приводить к неприятным последствиям: тяжести в желудке, изжоге, нарушениям сна и утренней усталости – даже если человек проспал положенное количество часов. Как пояснил Горячев, если пища не успевает перевариться до отхода ко сну, возрастает риск заброса содержимого желудка в пищевод – это вызывает дискомфорт и ухудшает качество отдыха.

Особенно вредно употреблять вечером жирные и жареные блюда, фастфуд и много сладкого. Такая еда дольше переваривается и сильнее нагружает организм. Врач рекомендует отдавать предпочтение легкому ужину с достаточным количеством белка и овощей, а последний прием пищи планировать за 2–3 часа до сна. Этого времени обычно хватает, чтобы организм успел справиться с большей частью еды.

При этом ложиться спать на голодный желудок тоже не стоит. Если вечером появляется чувство голода, допустимо сделать легкий перекус.

«Главное правило – умеренность. Редкий поздний ужин не причинит серьезного вреда здоровому человеку, но если такая привычка становится ежедневной, со временем она может негативно сказаться на работе желудочно-кишечного тракта, обмене веществ и общем самочувствии», – рассказал Александр Горячев в интервью телеканалу «Краснодар».