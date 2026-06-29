Катаракта: только правда и ничего больше

Катарактальный хирург офтальмологической клиники «НЬЮ ВИЖН» Юрий Алексеевич Глушенко

В июне на радио «КП-Кубань» говорили об одном из самых распространенных заболеваний глаз. На вопросы отвечал офтальмолог, катарактальный хирург клиники «НЬЮ ВИЖН» Юрий Алексеевич Глушенко. Доктор развеял множество мифов о катаракте в программе «Здоровый разговор».

Забота о здоровье начинается с избавления от надуманных страхов и народных «гипотез». Например, что катаракта – вовсе не «белая пленочка» на глазу, которую предстоит «снять», а невидимый нам процесс, протекающий в хрусталике. Что пока не существует чудодейственных капель, способных вылечить это заболевание.

Нет, катаракта не «вымывается специальной иглой», как до сих пор думают некоторые. И не устраняется волшебной вспышкой лазера, офтальмологи используют его для решения других задач, отметил в прямом эфире офтальмолог.

В программе «Здоровый разговор» офтальмолог развеял распространённые мифы о катаракте

- До сих пор жив такой миф: пока катаракта не «вызреет» до полной слепоты – оперировать нельзя. Откуда он появился? Десятилетия назад, на заре офтальмологии, такие вмешательства могли быть достаточно травматичными, разрезы – крупными, а реабилитация проходила долго и в стационаре. При современном развитии науки и техники операция по замене хрусталика проводится через микроразрез в течение примерно 15 минут. После чего пациент отпускается домой, восстановление идет быстро, на второй-третий день уже можно работать за компьютером и вести обычный образ жизни. Ограничения есть, но они минимальны, - комментирует Юрий Алексеевич.

Чем на более ранней стадии будет выявлено заболевание – тем легче пройдут операция и заживление, минимизируется опасность для второго глаза. При каких симптомах, в каком возрасте пора начать бить тревогу и идти на диагностику? Может ли внезапное улучшение зрения стать тревожным звоночком? Существует ли вторичная катаракта? Как летчики Второй мировой поучаствовали в изобретении искусственного хрусталика?

Слушайте программу полностью в подкасте и все узнаете.

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