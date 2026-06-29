На Кубани более 90 тысяч праворульных авто не планируют запрещать

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Министерство транспорта РФ проводит комплексный анализ особенностей эксплуатации праворульных автомобилей. В ведомстве подчеркнули, что речь идёт исключительно об аналитической работе, а не о планах по введению запретов или ограничений, передаёт «Бизнес FM Краснодар». Ранее о необходимости исследования этого сегмента рынка заявляли МВД и Минпромторг.

В России насчитывается около 4 млн праворульных машин, что составляет порядка 8% автопарка. На конец прошлого года в Краснодарском крае было зарегистрировано около 92 тыс. таких транспортных средств, причём их средняя цена снизилась на 6% — до 650 тысяч рублей. Популярностью пользуются бренды Toyota, Nissan, Honda, Suzuki и Subaru.

Предприниматель Павел, работающий в сфере переоборудования автомобилей, в интервью «Бизнес FM Краснодар» отметил, что на аварии, связанные именно с расположением руля при обгоне, приходится лишь 5–7% ДТП. По мнению эксперта, вместо запретов целесообразно разрешить переоборудование (смену расположения руля) через сертифицированные лаборатории и СТО под контролем ГИБДД. Ранее глава комитета Совфеда Андрей Кутепов направлял запрос о возможности замены такого транспорта на леворульный, ссылаясь на высокий индекс транспортного риска.