Мэр Наумов оценил потенциал Краснодарского завода металлоконструкций

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Глава Краснодара Евгений Наумов посетил Краснодарский завод металлоконструкций, основанный в 2009 году, чтобы ознакомиться с его работой и производственными мощностями. В ходе рабочего визита, в котором также приняли участие первый заместитель главы города Дмитрий Васильев и начальник управления экономики Елена Васильченко, мэр осмотрел цеха предприятия вместе с генеральным директором КЗМ Эдуардом Архиповым.

«Такие производства, как Краснодарский завод металлоконструкций, – гарант нашей стабильности. Несмотря на все вызовы времени, вы не останавливаетесь в развитии, внедряете новые технологии, вносите значимый вклад в развитие города, края и страны», – сказал Евгений Наумов.

На заводе, где трудятся более 350 специалистов, налажено проектирование, производство, резка и окраска стальных конструкций. Общая площадь производственных цехов составляет около 30 тысяч квадратных метров. Ежемесячно КЗМ выпускает порядка 2000 тонн металлоконструкций, часть из которых идет на экспорт. Предприятие специализируется на изготовлении изделий для строительства, энергетики и транспортной инфраструктуры. Особая гордость завода – внедренная технология горячего оцинкования, позволяющая создавать конструкции, устойчивые к агрессивным средам и повышенной влажности.

Эдуард Архипов отметил, что ключевой этап развития завода пришелся на 2015–2016 годы, когда КЗМ активно участвовал в строительстве Крымского моста. Именно тогда был сформирован костяк коллектива, который сегодня является главным достоянием предприятия.

Продукция КЗМ используется в самых значимых федеральных и региональных проектах. В частности, завод изготавливал металлоконструкции для железнодорожной части моста через Керченский пролив, Яблоновского моста, моста через реку Протоку, а также сложные узлы защитных коффердамов для затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Среди текущих проектов — производство опор ЛЭП и специализированных металлоконструкций для строительства атомной электростанции в Египте.