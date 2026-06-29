Как выбрать качественную тушенку и сколько она должна стоить: советы эксперта

Качественная тушенка не может быть дешевой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Согласно прогнозам, в 2026 году потребление мяса в России останется на высоком уровне — примерно 82–83 кг на человека в год. При этом меняется структура спроса: все более востребованными становятся доступные виды мяса — свинина и птица.

На фоне роста цен потребители все чаще выбирают бюджетные, но сытные продукты — в том числе консервы. При этом качественная тушенка не может стоить слишком дешево. Например, 340-граммовая банка тушеной говядины (без учета скидок и акций) должна стоить не менее 250 рублей, рассказала Горсайту директор компании «Русская Ресурсная Компания — Сибирь» Елена Бондаренко.

Ключевой критерий выбора — состав продукта. В хорошей тушенке должны быть только понятные ингредиенты: мясо, вода и специи. Важно различать категории консервов: «мясные» и «мясосодержащие». Разница — в доле мясного сырья: в мясосодержащих консервах его всего от 5 до 50%, а остальное — растительный белок, загустители и прочие добавки. Кроме того, в таких продуктах вместо кусков мяса обычно используют фаршеобразную массу.

Определить содержимое закрытой банки на глаз невозможно, поэтому нужно внимательно изучать этикетку. Ориентироваться стоит и на стандарты, по которым изготовлен продукт:

ГОСТ — государственный стандарт, последняя редакция которого датируется 2013 годом.

ТУ (технические условия) — документ, устанавливающий требования к конкретному виду продукта.

СТО (стандарт организации) — корпоративный документ, который может охватывать целую группу продуктов или внутренние процессы предприятия.

Некоторые производители разрабатывают собственные стандарты — они нередко оказываются даже строже ГОСТа.

Еще один показатель качества — содержание белка: в хорошей тушенке должно быть не менее 12 г белка на 100 г продукта. Цена и этот параметр вместе помогают косвенно оценить, что находится внутри банки.