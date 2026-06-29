В Крымском районе завершили ремонт популярного маршрута к морю

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Крымском районе завершился ремонт очередного участка региональной трассы Андреева Гора – Варениковская – Анапа. Обновление дорожного полотна протяженностью более двух километров прошло в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На участке выполнили комплексные работы: дорожники устранили просадки грунта, уложили выравнивающий и верхний слои высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также привели в порядок водопропускные трубы. Безопасность движения на обновленном отрезке обеспечивают новые дорожные знаки и свежая разметка из износостойкого термопластика.

«Благодаря системной и слаженной работе региональных и федеральных властей реализация нацпроекта на Кубани идет бесперебойно, – отметил заместитель губернатора Евгений Пергун. – С 2019 года уже ввели в эксплуатацию более 1 тысячи объектов общей протяженностью почти 1,7 тысячи километров региональных и местных дорог».

Всего в 2026 году дорожный фонд Краснодарского края располагает бюджетом в 63,7 миллиарда рублей. Из них почти 10 миллиардов направлено на реализацию национального проекта, в рамках которого до конца года планируется обновить 16 участков дорог общей протяженностью 109 километров. В общей сложности по разным программам в регионе в текущем году отремонтируют 210 километров региональных трасс.