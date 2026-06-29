Китай стал главным поставщиком агрохимикатов через порты Кубани

Порт Новороссийска Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Китайская Народная Республика стала крупнейшим поставщиком агрохимикатов в Россию через порты Краснодарского края. По итогам первого полугодия 2026 года Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» зафиксировал значительный рост импорта пестицидов и агрохимикатов, в котором доминирующую позицию заняли производители из Поднебесной.

С начала 2026 года через кубанские порты поступило 16,5 тысячи тонн импортных пестицидов и агрохимикатов, для которых были отобраны пробы.

Объем ввезенных пестицидов достиг рекордных 13,68 тысячи тонн, что является заметным прорывом по сравнению с первым полугодием 2025 года, когда импорт этих средств был фактически нулевым и начался лишь с октября. В текущем году 87,6% всех пестицидов, или 11,98 тысячи тонн, поступило из Китая. Второе место заняла Индия с показателем в 1,63 тысячи тонн, за ней следуют Объединенные Арабские Эмираты с 65,12 тонны продукции.

«Сегодня рынок импортных пестицидов фактически разделен между двумя странами: Китаем и Индией», — отметил главный специалист Органа инспекции Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Александр Ярошок.

Импорт агрохимикатов также показал положительную динамику, увеличившись более чем на 586 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигнув 2,85 тысячи тонн. В этом сегменте Китай также вышел на первое место, поставив свыше 1,28 тысячи тонн продукции (45,1% от общего объема). Турция, которая была лидером в первой половине 2025 года, переместилась на вторую позицию с объемом 892,57 тонны. Поставки из Израиля и Иордании остались на прежнем уровне.