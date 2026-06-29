Психолог посоветовала не увольняться после отпуска

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Если после отпуска появилось желание уволиться, прежде чем принимать решение стоит отключить эмоции и оценить ситуацию, советует психолог Софья Сулим в беседе с «Абзацем». Первым шагом она рекомендует честно ответить на вопрос, что не устраивает, и выписать ответы на бумагу — это помогает отделить «пену эмоций» от фактов.

Эксперт подчёркивает важность практического анализа: есть ли реальная готовность сменить работу, как это повлияет на уровень жизни, имеются ли предложения или планы на трудоустройство. Отпуск часто даёт сильную релаксацию, и резкий переход в рабочий режим способен вызвать защитную реакцию «бежать», особенно если человек чувствует себя не на своём месте или испытывает сложности в отношениях на работе.

Софья Сулим предупреждает против скоропалительных шагов: лучше отложить решение, выждать и посмотреть, сохраняется ли негативное чувство по возвращении.