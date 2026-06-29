Климатолог Ткаченко объяснил, почему на Кубани не будет +40 °C

Северо-атлантический циклон спасет Кубань от европейской жары Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Кубанский ученый Юрий Ткаченко дал прогнозы на тему, достигнет ли аномальная жара из Европы Кубань. В этом году темпы роста температуры в Европе вдвое превышают среднемировые показатели: в ряде регионов столбики термометров уже поднялись до отметки +40 °C. По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю от аномальной жары в Европе погибло более 1,3 тыс. человек. Основной причиной летального исхода стал тепловой удар — архитектурные решения в европейских городах зачастую не рассчитаны на столь экстремальные температуры.

О том, стоит ли жителям Краснодарского края опасаться подобного температурного пика, интернет-порталу «Кубань 24» рассказал кандидат географических наук, профессор КубГАУ Юрий Ткаченко.

По словам эксперта, причиной европейской аномалии стал перенос раскаленного воздуха из Африки. Однако на Кубани в этот период традиционно господствуют антициклоны, которые выступают своеобразным барьером, препятствуя продвижению тепла на европейскую территорию России.

Ситуацию стабилизирует и северо-атлантический циклон, который сейчас заходит на европейскую часть страны. Он принесет с собой дожди и похолодание, блокируя приток жарких воздушных масс.

В последние дни июня в Краснодарском крае ожидается умеренная погода: температура будет колебаться в пределах +27…+33 °C. Настоящий зной придет в регион позже.

«Пока у нас будет сохраняться стабильная для этого времени года погода с привычными показателями. Запредельных температур мы не ждем. Пик жары наступит в конце июля — начале августа, когда прогреется вся европейская территория, и тогда на Кубани установится самый жаркий период», — пояснил профессор.

Для сравнения: исторический максимум температуры для 29 июня на Кубани был зафиксирован в 2018 году (+39,1 °C), а минимум — в 1944 году (+10 °C).

Юрий Ткаченко также отметил, что европейская жара неизбежно сменится природными катаклизмами.