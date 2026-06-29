Десять лет спустя: как выглядит могила одного из "Иванушек"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участке Троекуровского кладбища, в укромной зоне под сосной, находится могила экс солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева. На месте нет массы посетителей: ни родственников, ни поклонников, ни друзей артиста не замечено, однако надгробие поддерживается в порядке — фотографии в рамках, живые и искусственные цветы, горящие лампады и небольшие фигурки-памятники, пишет «Абзац».

Олег Яковлев присоединился к «Иванушкам» в 1998 году, записал с коллективом ключевые хиты, включая «Тополиный пух», и выступал в группе около 15 лет; в 2013 году он занялся сольной карьерой. Артист скончался 29 июня 2017 года в 48 лет.