Врач предупредил о риске токсического гепатита при бесконтрольном приеме БАДов

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Врач общей практики Денис Прокофьев в беседе с «Абзацем» заявил о риске острых поражений печени и развитии токсического гепатита при массовом и неконтролируемом приёме биологически активных добавок (БАД). По его словам, многие потребители считают добавки безвредной альтернативой лекарствам и не соблюдают дозировки, что может приводить к токсическим реакциям печени и необходимости срочной медицинской помощи.

Особую опасность, отметил Прокофьев, представляют препараты для похудения и «очищения», в которых иногда обнаруживаются токсичные компоненты.

При наличии скрытых заболеваний или склонности к аллергии приём БАДов способен спровоцировать серьёзные осложнения. Врач рекомендовал перед началом приёма консультироваться со специалистом и внимательно изучать состав и показания к применению.