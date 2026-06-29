Врач предупредил о риске ротавируса у грудных детей на пляже

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Доцент кафедры детских болезней Александр Батраков в интервью NEWS.ru обратил внимание на повышенные риски для грудных детей при отдыхе на пляже. По его словам, незрелая иммунная и пигментообразующая системы делают младенцев более уязвимыми: тонкая кожа легче получает солнечные ожоги, а несовершенная терморегуляция — тепловой удар.

Батраков отметил вероятность заражения ротавирусной инфекцией при купании в открытых водоёмах и при бытовом контакте с купавшимися родственниками, поскольку вирус может передаваться водным путём.

Также он указал на риск аспирации песка у малышей. Врач считает целесообразным проведение вакцинации детей первого года жизни перед походом на пляж как меру профилактики.