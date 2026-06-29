Восемь краснодарских предприятий получили знак качества «Сделано на Кубани»

Кубанские производители победили в региональном конкурсе качества

Восемь компаний из Краснодара стали победителями первого этапа XIV краевого конкурса «Сделано на Кубани». По итогам первого блока конкурса знак качества получили 267 товаров от 66 региональных производителей. Приём заявок на второй этап стартует 1 июля и продлится до 14 августа, а результаты будут объявлены в октябре 2026 года.

«Конкурс «Сделано на Кубани» проводится по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева с 2017 года. Его миссия — объединить лучшие локальные продукты под единым узнаваемым брендом, гарантировать потребителям безопасность и высокое качество, а также способствовать выходу предпринимателей на новые рынки», – сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Статус подтверждается после строгой проверки независимыми экспертами. Победителям конкурса предоставляются существенные преференции: льготные займы по ставке от 2% годовых, бесплатное участие в крупных отраслевых выставках в составе коллективного стенда и маркетинговая поддержка.

На сегодняшний день знаком «Сделано на Кубани» отмечены 3717 товаров 452 производителей региона, среди которых 109 предприятий — из Краснодара.