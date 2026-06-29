Нутрициолог: натуральный квас хранится не дольше двух недель

Настоящий квас по традиционной технологии содержит только воду, ржаную муку, дрожжи и сахар и не хранится дольше двух недель, сообщила NEWS.ru нутрициолог Елена Милаева. По её словам, такой напиток ферментированного брожения полезен для кишечной микробиоты, поддерживает работу пищеварения и содержит витамины группы B, C, E, а также калий и магний.

Эксперт предупредила о рисках: в квасе много сахара, при чрезмерном употреблении возможны негативные последствия, а небольшое содержание этилового спирта делает нежелательным давать напиток детям младше семи лет. Милаева также отметила, что при выборе кваса стоит избегать продуктов с искусственными добавками, ароматизаторами и красителями.