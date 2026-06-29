ВЦИОМ: 62% жителей регионов России довольны условиями для занятий спортом

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным опроса ВЦИОМ, 62% респондентов уверены, что в их регионе созданы благоприятные условия хотя бы для одного вида спорта; ещё 8% считают, что условия обеспечены для всех направлений, сообщает пресс служба института. Оценка уличных спортплощадок рядом с домом в целом положительная: 51% респондентов заявили о приемлемом состоянии и оснащении таких объектов.

При ответе на вопрос о конкретных видах спорта 26% участников отметили хорошие условия для футбола, по 14% — для хоккея и плавания, 9% — для бега; по 8% — для лыжных дисциплин, лёгкой атлетики, волейбола и борьбы. При этом 31% оценили дворовые спортивные площадки как скорее удовлетворяющие, 20% — полностью устраивающими, а 34% пожаловались на их отсутствие в шаговой доступности.

С точки зрения динамики, 45% участников отметили улучшение условий для занятий на уличных площадках в своём регионе, 40% изменений не увидели, пишет Онлайн47.