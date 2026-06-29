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НовостиЭкономика29 июня 2026 16:05

Более 4000 подростков Краснодара нашли работу этим летом

Городской бюджет помогает подросткам Краснодара трудоустроиться
Евгения ХАЛИКОВА
Краснодарским школьникам помогут получить первый трудовой опыт

Краснодарским школьникам помогут получить первый трудовой опыт

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 4000 краснодарских подростков уже нашли работу этим летом. Трудоустройство несовершеннолетних от 14 лет является одним из приоритетных направлений муниципальной программы содействия занятости населения, сообщили в администрации столицы Кубани.

«Летняя подработка — это отличная возможность получить не только первую зарплату, но и ценный опыт. Работа помогает ребятам обрести уверенность, почувствовать независимость и определить свои профессиональные интересы. Зарабатывая собственные деньги, молодые люди учатся планировать бюджет и принимать ответственные финансовые решения. Эти навыки станут прочным фундаментом для их будущего благополучия», — отметила заместитель главы Краснодара Анна Леонова.

В основном подростки задействованы в школах, учреждениях культуры и спорта. Ребята помогают в библиотеках, ухаживают за зелеными насаждениями в городских парках, занимаются благоустройством территорий и мелким ремонтом. Финансирование этих работ осуществляется из городского бюджета.

Также часть молодежи трудоустраивается на предприятия различных отраслей, где требуется неквалифицированный труд: от наведения порядка до упаковки продукции.

Всего до конца летних каникул в краевом центре планируется обеспечить рабочими местами более 5000 подростков.