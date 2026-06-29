Более 4000 подростков Краснодара нашли работу этим летом

Краснодарским школьникам помогут получить первый трудовой опыт Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около 4000 краснодарских подростков уже нашли работу этим летом. Трудоустройство несовершеннолетних от 14 лет является одним из приоритетных направлений муниципальной программы содействия занятости населения, сообщили в администрации столицы Кубани.

«Летняя подработка — это отличная возможность получить не только первую зарплату, но и ценный опыт. Работа помогает ребятам обрести уверенность, почувствовать независимость и определить свои профессиональные интересы. Зарабатывая собственные деньги, молодые люди учатся планировать бюджет и принимать ответственные финансовые решения. Эти навыки станут прочным фундаментом для их будущего благополучия», — отметила заместитель главы Краснодара Анна Леонова.

В основном подростки задействованы в школах, учреждениях культуры и спорта. Ребята помогают в библиотеках, ухаживают за зелеными насаждениями в городских парках, занимаются благоустройством территорий и мелким ремонтом. Финансирование этих работ осуществляется из городского бюджета.

Также часть молодежи трудоустраивается на предприятия различных отраслей, где требуется неквалифицированный труд: от наведения порядка до упаковки продукции.

Всего до конца летних каникул в краевом центре планируется обеспечить рабочими местами более 5000 подростков.